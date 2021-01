Cristiano e Florentino se reencontraram em Turim

Depois de tudo que aconteceu após a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid no verão de 2018, o português deixou para trás a sua etapa vestido de branco e se adaptou completamente a Juventus.

O luso continua ampliando seus números e batendo recordes com a camisa da 'Vecchia Signora'. Logo mais, o '7' terá a oportunidade de fazer história contra o Napoli.

24 horas antes do duelo válido pela Supercoa, o atacante reencontrou um velho conhecido: Florentino Pérez. O presidente do Real Madrid, que viajou até Turim para se reunir com Agnelli, encontrou com Cristiano nas instalações do clube italiano.

Edu Aguirre, amigo de Cristiano e jornalista do programa 'El Chiringuito', afirmou que os dois conversaram de forma amistosa durante vários minutos, como se nada tivesse acontecido.