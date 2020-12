"Cristiano fala mais que Messi e é mais acessível"

O eterno debate entre Messi e Cristiano está na boca no povo. Alguns preferem o camisa '10' do Barcelona, enquanto outros ficam com o '7' da Juventus.

Arthur, brasileiro que teve a honra de jogar com os dois, falou sobre essa experiência. "Os dois são bem legais no vestiário. Não conheço o Leo de ir na casa dele, nem o Cristiano de ir na casa dele. Mas falando de vestiário, os dois são bem receptivos, interagem com todo mundo, e brincam. Nesse sentido, são até parecidos", disse.

"Não é novidade para ninguém saber o caráter dois dois, porque sempre tem câmeras focando eles nos jogos. Cada um tem seu tipo de liderança. O Leo é um pouco mais na dele, mas quando tem que se impor, ele se impõe e dá a cara à tapa. O Cristiano talvez seja um pouco mais expressivo nas suas atitudes, mas é um cara do bem, que protege todo mundo no vestiário e quando tem que dar a cara à tapa, é o primeiro a se oferecer", completou.

"Realmente, agora convivendo com os dois, eu entendo o sucesso, a mentalidade que esses caras têm é algo incrível. Não se contentam com pouco. Sempre querem mais, fazem o segundo e querem o terceiro. A cabeça dos dois é a maior virtude deles. O pensamento, a força mental deles é incrível", concluiu.