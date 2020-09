Cristiano pediu Geogina em casamento com o anel mais caro do mundo. Instagram/georgina

Todos os dias surgem rumores sobre o suposto casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. 'Gambling Deals' revelou todos os detalhes do luxuoso anel de compromisso que o português deu a modelo. Trata-se do anel 'mais caro do mundo', avaliado em 700.000 euros.