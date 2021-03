Cristiano Ronaldo esperou, respeitou e superou Pelé

Cristiano Ronaldo e Juventus não tiveram a melhor das semanas, após mais uma eliminação que pode ser considerada precoce no mata-mata da Champions League. O time italiano, treinado por um novato Andrea Pirlo, também vai recebendo críticas por estar abaixo do que vinha apresentando nas últimas edições da Serie A. Ainda assim, CR7 segue em sua rotina de quebrar recordes históricos. E o mais recente de todos eles envolveu – ninguém mais, ninguém menos – do que Pelé.

O atacante português fez os três gols da Juventus na vitória por 3 a 1 sobre o Cagliari, resultado que deixa a Velha Senhora a dez pontos da líder Inter de Milão, e alcançou a marca de 770 tentos oficiais anotados ao longo de sua carreira profissional, superando os 767 gols oficiais marcados por Pelé em sua carreira.

Cristiano poderia ter celebrado a marca antes, se tivesse, por exemplo, excluído alguns gols marcados pelo Rei do Futebol em partidas oficiais pela seleção paulista. O português, contudo, preferiu respeitar a lista de gols oficiais de Pelé e esperou para comemorar. E quando enfim o fez, celebrou sua nova marca exaltando a história e legado de Pelé através de um longo texto postado em sua conta de Instagram.

“As últimas semanas foram repletas de notícias e estatísticas que me colocavam no topo da artilharia do futebol em todos os tempos, superando os 757 gols oficiais marcados por Pelé. Embora eu seja grato por este reconhecimento, agora é o momento de explicar por que eu não reconheci este recorde até este momento”, escreveu CR7.

“A minha admiração eterna e incondicional pelo senhor Edson Arantes do Nascimento, assim como o respeito que tenho pelo futebol de meados do século XX, fizeram com que eu considerasse os seus 9 gols marcados pela seleção de São Paulo, assim como o seu único gol pelo Exército Brasileiro, como oficiais. O mundo mudou desde aquela época, mas isso não quer dizer que podemos apagar a história de acordo com nossos interesses”.

“Hoje eu alcancei o 770º gol oficial da minha carreira profissional e minhas primeiras palavras vão direto para o Pelé. Não existe nenhum jogador no mundo que não tenha crescido escutando às histórias de seus jogos, seus gols e seus feitos, e eu não sou exceção. E por essa razão, estou cheio de felicidade e orgulho, agora que reconheço o gol que me coloca no topo da artilharia do futebol em todos os tempos, superando o recorde de Pelé, que é algo que eu nunca poderia ter sonhado quando era uma criança da (Ilha da) Madeira”, escreveu o português.

A mensagem ainda faz um agradecimento geral a seus companheiros de time e pessoas importantes em sua carreira, e garante que sua história está longe de chegar ao fim. O atacante de 36 anos também deixou em aberto no horizonte o sonho de conquistar mais títulos por Juventus e Portugal.

Pelé, que já havia parabenizado CR7 pela marca atingida, respondeu à homenagem do craque: “Obrigado pelo carinho, Cristiano. Como você disse, a história nunca será apagada, mas é um prazer ver você superar meu recorde de gols em partidas oficiais. Continue me fazendo sorrir!”, escreveu o Rei.

Pelé marcou um total de 1280 gols em sua carreira, considerando que muitos amistosos tinham importância que não possuem hoje. A letra fria dos gols oficiais contam com mais de uma versão, mas em meio a uma época em que grandes feitos esportivos são diminuídos sem nenhum tipo de contextualização, a mensagem de Cristiano Ronaldo não deixa de ser um artigo raro e necessário. Afinal de contas, Gigantes reconhecem gigantes.