Cristiano Ronaldo mostra 'força' contra o coronavírus

Na Madeira, Cristiano e sua família se isolam do coronavírus. Como não poderia ser diferente, muita atividade física e claro... fotos nas redes sociais. Foi isso que Katia Aveiro, irmã do craque, divulgou no seu Instagram, fazendo a felicidade dos fãs.

A imagem mostra CR7 em plena forma física após uma sessão de treino. Suado e com um ar desafiador o português demonstra que não tem medo do inimigo invisível.

Cristiano aproveita a parada do coronavírus para estár mais perto da sua família e longe da Itália, o país mais afetado pela pendemia na Europa. É bom lembrar que a mãe do craque ainda se recupera de um AVC.