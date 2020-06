Cristiano Ronaldo volta a marcar, mas só de pênalti

Cristiano Ronaldo foi nomeado 'MVP' do jogo contra o Lecce neste domingo. O português, isso sim, teve várias chances para marcar gol no jogo, mas só conseguiu fazer de pênalti.

O atacante perdeu uma clara oportunidade ao cabecear sozinho na área um cruzamento, uma daquelas oportunidades que há três anos, quando estava no Real Madrid, marcou em 90% das vezes. E note-se que aos 35 anos, ele ainda não atingiu seu melhor nível após o confinamento.

Não foi a única chance que Cristiano Ronaldo desperdiçou contra o Lecce. Ele queria surpreender toda a Itália com um gol de bicicleta, como o que marcou com o Real Madrid, precisamente, no Estádio da Juventus. Mas desta vez ele errou vergonhosamente, causando risos de fãs rivais nas redes sociais.

Porém, o atacante português pode se vingar na marca do pênalti, o mesmo local de onde marcou contra o Bologna. Desta forma, Cristiano conseguiu seu segundo gol após a volta, ambos a onze metros.

Apenas dessa maneira o jogador da Juventus conseguiu marcar desta maneira. E é que seus gols na Serie A servem para fazer esquecer uma Copa da Itália na qual ele perdeu precisamente um pênalti na semifinal e nem chegou a cobrar na rodada final, já que o Napoli venceu antes da quinta cobrança.