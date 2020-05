Cristiano, sócio vitalício de seu clube da adolescência

O ex-Real Madrid, e atual craque da Juventus em Turim, tornou-se o número 7.140 do quadro social do Nacional, time ao qual chegou em 1995 depois de dar os primeiros passos no Andorinha, o clube de bairro em que cresceu e em que seu pai, o falecido José Dinís Aveiro, sempre colaborou.

Cristiano Ronaldo, hoje aos 34 anos, não esquece suas origens e a cada temporada envia equipamentos esportivos para o Andorinha, time que decidiu retirar o número 7 de suas camisas em homenagem ao jogador da Seleção Portuguesa e da Juventus.

Com Cristiano Ronaldo no Funchal durante a quarentena, o Nacional decidiu oficializar uma ligação eterna e o compromisso foi anunciado com uma fotografia na qual o jogador posa ao lado daquele que foi seu treinador no início da carreira, Pedro Talhinhas.

O vínculo da estrela portuguesa com o Nacional é tão grande que um dos campos de treinamento e até um torneio anual de jovens organizado pelo clube recebem o nome de Cristiano Ronaldo.

O anúncio do Nacional coincidiu com o dia em que Cristiano retornou à Itália, para poder participar dos treinos da Juventus em Turim, antes do possível reinício das competições italianas.