Criticado, Danilo Avelar dá vitória ao Corinthians e alívio a Tiago Nunes

Zagueiro desde o início de 2020, Danilo Avelar voltou a conviver recentemente com as críticas que o perseguiram quando era lateral esquerdo no Corinthians. Gols que a equipe alvinegra sofreu pelo setor ocupado por ele e Sidcley na defesa nas últimas rodadas do Brasileirão tornaram a dupla alvo da torcida.

Avelar, porém, conseguiu se redimir nesta quarta-feira. Enquanto Sidcley foi barrado pelo técnico Tiago Nunes e deu lugar a Lucas Piton, o camisa 35 foi mantido como titular e acabou virando o herói do triunfo por 2 a 1 dos paulistas sobre o Goiás, em Goiânia.

O Timão saiu na frente com gol contra de Fábio Sanches aos 27 minutos do primeiro tempo, mas sofreu o empate aos 19 do segundo com gol de Vinicius pelo lado de Gil e de Fagner, diga-se. Tudo parecia se caminhar para mais um tropeço alvinegro até que Otero bateu escanteio, a bola quicou na área e foi parar na cabeça de Avelar antes de morrer no fundo das redes esmeraldinas aos 46 da etapa final.

O gol nos acréscimos do jogo e o herói improvável, é claro, despertaram reações curiosas dos torcedores corintianos nas redes sociais. Teve até gente lembrando que "Avelenda" já fez gols contra outro rival alviverde, no caso o Palmeiras.