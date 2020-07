Atlético de Madrid passa tranquilo pelo Mallorca

O Mallorca não vencia o Atlético de Madrid fora desde 2006. E essa realidade não mudou na noite de hoje. Ainda mais porque a equipe não contou com Budimir, o artilheiro do time que estava suspenso por conta de cartão amarelo.

Dos 48 pontos disputados fora de casa, o Mallorca ganhou apenas 5. Um histórico nada atraente para o time que mais perdeu no Campeonato Espanhol.

O Atlético de Madrid começou o jogo em um ritmo bastante alto, vindo com uma escalação bastante potente com nomes como Koke, Llorente, Saúl, Morata e João Félix.

O Mallorca tenta responder com algumas chegadas de Kubo, mas os cruzamentos sem direção sentenciavam o time visitante, que via o Atlético chegar cada vez mais perto do primeiro gol.

João Félix, que perdeu várias chances de fazer o seu gol, desperdiçou uma chance clara aos 22 minutos. Carrasco chegou na linha de fundo e tocou atrás para o português, que ficou sozinho na área, avançou e encheu pé... a bola passou longe do gol.

Porém, logo depois Morata sofreu pênalti e a chance de abrir o placar apareceu. O craque cobrou... e Manolo Reina defendeu. Porém, o VAR foi acionado e verificou que o goleiro estava adiantado. Na repetição, Morata não desperdiçou e colocou a bola no fundo do gol.

E já nos acréscimos do segundo tempo, ainda deu tempo do craque fazer o seu segundo gol. Llorente chegou na linha de fundo e, quando não tinha mais espaço, cruzou rasteiro atrás para Morata, que estava na pequena área e precisou apenas empurrar para o gol vazio.

Na volta do intervalo, as duas equipes apresentaram uma queda no ritmo e o Mallorca começou a mostrar alguma agressividade, mas os chutes da intermediária careciam de um pouco de pontaria.

Depois de uma bola no travessão de Renan Lodi, que entrou no segundo tempo e jogou pouco, o Atlético chegou ao seu terceiro gol. Com um pouco de sorte, é verdade,

Koke experimentou da intermediária, a bola desviou em Joan Sastre e a bola matou o goleiro. A sorte sorriu para Koke. Como se o Atlético precisasse de sorte.

O jogo chegou ao fim com um Atlético que está confortavelmente garantido para a próxima Champions League e um Mallorca que está com a corda no pescoço e luta para continuar vivo na Primeira Divisão.