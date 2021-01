Barça conquista três pontos importantes contra Elche

Sem ter ao menos feito gol nos últimos sete jogos contra o Barcelona e sem vencer na LaLiga há 12 jogos, o Elche entrou em campo com a missão de derrotar um BArça contando com desfalques como o de Messi, punido por conta do cartão vermelho recebido na final da Supercopa da Espanha contra o Athletic Bilbao.

O Barcelona começou o jogo com um controle já esperado e buscou estudar o adversário por meio de toques curos enquanto identificava as melhores opções para vencer a sólida defesa rival.

A equipe de Koeman precisou chegar com perigo pelos lances de bola parada, mas sem Messi para bater as faltas, Dembélé precisou ser o responsável e os lances não foram efetivos.

A equipe da casa demonstrou algum perigo apenas aos 19 minutos, quando Guti recebeu cruzamento de Mojica na pequena área e cabeceou por cima do gol.

Como sequência de um lance de bola parada, Jordi Alba pegou a sobra de um escanteio e soltou uma bomba da intermediária que passou perto do gol. A melhor chance do Barça na partida.

O primeiro gol 'culé' chegou aos 38 minutos com uma pequena ajudinha do Elche: Braithwaite cruzou na pequena área e, antes de chegar a Griezmann, González desviou para o próprio gol. Quando a bola já estava entrando, De Jong ajudou a empurrar para o gol.

Na segunda metade, foi como uma reprise do início do jogo, com o Barça novamente controlando o jogo, mas sem atacar com perigo.

Um belo duelo de goleiros com uma boa defesa para cada lado deu uma animada no jogo. Primeiro, Mingueza falhou, a bola sobrou para Rigoni na cara do gol. Ele chutou e o alemão pegou com a ponta dos pés. Logo em seguida, Dembélé recebeu na área, clareou, chutou no canto e Badía voou para fazer uma linda defesa.

Os times aumentaram o ritmo do jogo e buscaram balançar a rede o quanto antes.

Mas tudo foi apenas fogo de palha, porque o jogo novamente ficou morno com um Elche que não buscava com tanto empenho a reação.

A entrada de Trincão deu um ânimo extra, com quase dois gols feitos pelo português, mas a entrada de Riqui Puig aos 86 minutos foi a decisiva, já que o jovem fez o gol que deu a vitória definitiva da equipe de Koeman: De Jong avançou, entrou na área e cruzou em linha de fundo para Riqui Puig marcar de cabeça da pequena área.

O resultado foi bastante importante, pois o Barça consegue se aproximar do líder Atlético de Madrid na luta pelo título do Campeonato Espanhol.