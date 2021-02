Alisson sofre apagão e City vence Liverpool de goleada

Um duelo de gigantes em Anfield onde o Liverpool precisava da vitória para chegar na parte alta da tabela, mas apresentou muita dificuldade na saída de bola

O Manchester City, por sua vez, chegou como líder indiscutível da Premier League e trabalhou melhor a bola, com mais passes, mas também não conseguiu finalizar.

Com isso, tivemos um primeiro tempo bastante estudado e sem chute a gols até os 23 minutos, com uma boa chance de Mané. Alexander-Arnold chegou em linha de fundo e Mané cabeceou da entrada da pequena área... por cima do gol.

Logo em seguida o ritmo aumentou levemente, com Firmino soltando uma bomba da intermediária que obrigou Alisson a pular e fazer uma bela defesa.

Depois de mais alguns minutos de jogo disputado sem muito risco por parte de nenhum dos clubes, a chance de ouro para os de Pep Guardiola apareceu, mas acabou sendo desperdiçada: Sterling entrou na área, foi fazendo fila e foi derrubado por Fabinho. Para o lance, Gündogan foi para bola... e mandou por cima do gol. As câmeras logo em seguida filmaram o técnico do City, mais do que furioso com o que acabava de acontecer.

Os de Klopp se animaram e foram para cima, mas não encontraram o caminho para tirar o gol de um 0 a 0 que foi ao intervalo.

Para o 2º tempo, parece que um outro jogo começou. E isso por conta dos erros do goleiro Alisson.

Sterling entrou na área, tocou no meio para Foden, ele chuta no gol, Alisson conseguiu defender mas espalmou nos pés de Gündogan, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol.

Um gol para fazer o City sorrir. Porém, a alegria durou pouco. Isso porque Salah pouco tempo depois invadiu a área e foi derrubado por Rúben Dias. Um pênalti que o jogador aproveitou e mandou para o fundo do gol.

O time de Pep começou a atacar mais e inclusive teve um gol anulado em lance de bola parada. Em cobrança de falta, Stones apareceu na marca do pênalti para empurrar de carrinho para o gol, mas o bandeirinha marcou irregularidade.

E logo depois, os erros do goleiro brasileiro do Liverpool começaram a definir o jogo: Alisson saiu jogando com os pés, errou e afastou direto nos pés de Foden, que invadiu a área, chegou na linha de fundo e tocou para Gündogan na pequena área mandar para o fundo do gol. Um erro impensável para alguém do nível desse goleiro.

Um doblete com um sabor muito amargo para o Liverpool. Porém, o sabor ainda não havia passado e Alisson errou novamente, três minutos depois. O goleiro novamente jogou as bolas nos pés de Gündogan, que encobriu o goleiro e Sterling empurrou de cabeça para o fundo do gol.

Klopp não acreditava no que estava acontecendo. Um Liverpool totalmente apagado que não conseguiu reagir. E se o 3 a 1 parecia pouco, veio o quarto gol para fechar a goleada. Foden invadiu a área, carregou e soltou uma bomba cruzada que passou por Alisson e balançou a rede.

A equipe 'red' tentou esbanjar alguma reação enquanto o City se fechava para esperar o apito final e ver um jejum histórico ser quebrado: o Manchester City vence em Anfield, algo que não acontecia desde 2003.