Real Madrid vence o dérbi contra um Atlético apagado

Os times foram a campo com poucas mudanças em seus XI iniciais e com um Real Madrid mais do que disposto a ameaçar a liderança do Atlético de Madrid nessa temporada do Campeonato Espanhol.

Desde o começo do jogo, a pressão dos de Zidane foi notável e fez o Atlético recuar um pouco para poder analisar a situação e estudar o jogo. Com isso, o Real aproveitou para atacar.

Aos 9 minutos, Benzema já colocou uma bola na trave. O francês recebeu na entrada da área, clareou e chutou colocado. Oblak voou, tocou na bola e ela acabou carimbando a trave!

E cinco minutos depois, veio a recompensa: Casemiro subiu livre em cobrança de escanteio de Kroos no 1º pau e jogou sem problemas de cabeça no canto do gol de Oblak. Um erro crucial de marcação dos de Simeone.

O Atlético de Madrid continuou sem oferecer perigo e as tentativas de longos lançamentos paravam nas mãos de Courtois.

Carrasco até tentou um gol olímpico, mas o goleiro belga estava atento e desviou com a ponta dos dedos.

Felipe pelo lado do Atlético e Varane pelo lado do Real foram dois dos nomes mais importantes para evitar que outros gols fosssem feitos nesse 1º tempo, que chegou ao fim com a vitória parcial dos de Zidane.

Para a segunda metade, Simeone resolveu começar já com uma substituição tripla: entraram Lodi, Correa e Lemar. Saíram Carrasco, Felipe e Herrera.

Porém, a mudança não surtiu tanto efeito. Ainda mais por conta de um Suárez que estava apagado no primeiro tempo e continuou sem quase tocar na bola o jogo inteiro.

Simeone teve tanto azar com a mudança, que Lemar mal chegou e levou um cartão amarelo. Logo em seguida, Renan Lodi errou um passe e deixou a Bola para KB9 na entrada da área, que rendeu uma falta perigosa para o Real Madrid que, por centímetros, não acabou em pênalti.

Como a pressão merengue, não cessou. O segundo gol aconteceu com uma ajudinha de Oblak: Carvajal pegou a sobra de escanteio afastada pela zaga, matou no peito e soltou uma bomba. A bola pegou na trave, bateu nas costas de Oblak e entrou no gol.

A primeira vez em que Courtois trabalhou de verdade foi apenas aos 79 minutos, graças a um belo cruzamento de Renan Lodi: o brasileiro fez um incrível cruzamento no 2º pau e Saúl cabeceou de maneira impecável, mas o belga conseguiu pegar em puro reflexo.

O clube merengue teve uma boa chance de ampliar nos minutos finais, mas foi a vez de Oblak mostrar todo seu poder: Lucas recebeu um toque de Benzema no meio da área, chutou uma bomba cruzada e Oblak fez uma linda defesa.

Com o resultado, Atlético de Madrid acaba perdendo uma sequência que vinha tendo de 26 jogos sem perder. Justamente a sua última derrota tinha sido contra o Real Madrid, que acaba o jogo em 3º lugar na tabela, com 23 pontos.