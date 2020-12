Em show de erros, Barça perde na casa do Cádiz

Desde 2005 o Barcelona não visitava o Estádio Ramón de Carranza e voltou com um XI com algumas surpresas, já que Mingueza e Braithwaite apareceram entre os titulares. O camisa 9 apareceu como centroavante, ganhando profundidade.

O Cádiz, uma das grandes surpresas por estar na região alta da tabela, veio com agressividade na tentativa de recuperar a bola, mas não conseguiu nenhuma vitória em casa nessa LaLiga, sendo o pior mandante do campeonato espanhol.

O Barça começou mandando no jogo, com Griezmann bastante acionado por Lenglet, Busquets e Coutinho em passes por cima da zaga que acabavam saindo com mais força do que o necessário e saíam para linha de fundo.

E como posse de bola não dá gol, o Cádiz acabou surpreendendo e abriu o placar... com uma grande ajuda de Mingueza. Em escanteio cobrado por Álex, Fali desvia mal de cabeça e Mingueza, que estava no chão acaba desviando para o próprio gol. Álvaro Giménez terminou de chutar a bola que estava na linha e garantiu a autoria do gol. O lance foi revisado porque o Barça reclamou de falta em Mingueza, mas o juiz validou o gol.

O Barcelona continuou pressionando com belos lançamentos de Messi a Braithwaite e Dest na busca pelo precioso empate e Koeman continuou sentado no banco sem esboçar a menor reação.

O time da casa perdia muitas bolas e errava muitos passes. Além disso, jogou muito recuado depois do gol. Com isso, os roubos de bola não davam margem para o time da casa poder criar ataques eficientes.

Sergiño Dest foi o grande nome desse 1º tempo onde o Barça não conseguiu criar tantas jogadas quanto se esperava.

O último lance de perigo veio de bola parada. Veio de Messi, mas não foi falta... e é que o argentino quase fez um gol olímpico. O camisa 10 viu o goleiro um pouco adiantado, cobrou escanteio direto no gol e Ledesma precisou fazer uma bela defesa para jogar a bola para fora. Está faltando esse gol na conta de Leo.

Para a segunda metade, Koeman resolveu colocar Dembélé e Pedri no lugar de Coutinho e Mingueza

O jogo começou com a equipe mandante buscando mais ataques, mas o Barça conseguia neutralizar as chegadas e voltava a ser o dono da bola.

E se Mingueza atrapalhou no gol do Cádiz, foi a vez do Barça ser ajudado para chegar ao empate: Messi tocou para Jordi Alba na entrada da área, que chuta cruzado, Alcalá tentou tirar e acabou jogando para o próprio gol.

E logo depois, foi a vez de um erro impressionante do Barça levar o Cádiz ao seu segundo gol do jogo: em erro impressionante na zaga do Barça, lateral foi cobrado por Jordi Alba para Lenglet, que acabou deixando a bola passar e Ter Stegen não conseguiu chutar para longe. A bola sobrou para Negredo empurrar para o gol livre.

Dest quase conseguiu fazer o gol do empate ao receber de Busquets na cara do gol, dominar e chutar cruzado. A bola tirou tinta da trave, mas acabou indo para fora.

E depois um erro de Messi ao dar um passe na intermediária, o Cádiz quase fez seu terceiro gol: em rápido contra-ataque com Alejo, o jogador fez tabelinha e recebeu sozinho na cara do gol, chutou cruzado, mas Ter Stegen tirou com o pé direito.

Os minutos finais foram de total pressão do Barça que eram neutralizadas por ótimas defesas de Ledesma que levaram o Cádiz a uma importantíssima vitória em casa.