Cruzeiro volta da quarentena com vitória sobre a URT

No retorno após a quarentena, o Cruzeiro não teve dificuldades em campo contra a URT. O time treinado por Ederson Moreira segue vivo por vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro.

O técnico estreante mostrou ter preparado a equipe com jogadas ensaiadas e maior organização. Com uma boa atuação, a Raposa já vencia por 2 a 0 aos 10 minutos de jogo.

O placar foi aberto aos quatro minutos por Cacá, de cabeça. Aos 10 minutos, Thiago aproveitou o excesso de espaço no campo de ataque e ampliou chutando na saída do goleiro Cris.

O predomínio do Cruzeiro foi evidente, com maior criação de oportunidades e as partes físicas e táticas se sobressaindo. Enquanto isso, Fábio foi pouco exigido, tendo uma defesa difícil antes do intervalo em cabeçada de Rodolfo.

Após a volta do vestiário, o time da casa fechou o placar logo aos 8 minutos graças a Marllon, que aproveitou rebote do goleiro adversário e finalizou para dentro.

A vitória deixa o time de Ederson na quinta posição, empatado com a Caldense, que enfrenta o Tupynambás neste domingo. Se a Caldense perder ou empatar, o Cruzeiro poderá confirmar a vaga na próxima rodada, a última da primeira fase, com uma vitória mínima.

Livre do rebaixamento, a URT soma 11 pontos, ocupa a oitava colocação e ainda tenta ficar na briga pelo Troféu Inconfidência. Se vencer o último jogo desta fase, contra o América Mineiro, estará classificado para a disputa paralela.