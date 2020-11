Crystal Palace vence o Leeds e olha para a parte alta da tabela

O Crystal Palace recebeu o Leeds United no Selhurst Park pela 8º rodada da Premier League e goleou o time de Marcelo Bielsa.

Dann abriu o placar aos 12 minutos e Eze ampliou as 22'. O Leeds descontou ainda no primeiro tempo com Bamford, mas Helder Costa acabou marcando contra.

Com o 3 a 1 no placar ainda no primeiro tempo, os donos da casa ampliaram o marcador com um gol de Ayew aos 70 minutos.

Com a vitória, o Crystal Palace chegou aos 13 pontos e assumiu a 7ª posição da Premier League. Já o Leeds United de Marcelo Bielsa ficam com 10 pontos e cai para a 14º posição.

Na próxima rodada, o Crystal Palace visita o lanterninha Burnley (20º), enquanto o Leeds United recebe o Arsenal (10º) de Arteta.