Cuadrado deixa a Juventus com um a menos aos 18 minutos

A Juventus ficou com dez jogadores muito cedo, e quando já perdia por 1 a 0. Juan Guillermo Cuadrado cometeu uma falta dura em Castrovilli e viu o cartão vermelho.

Tentando alcançar a bola, o colombiano se jogou no chão e acertou a canela da perna direita do adversário com as travas de sua chuteira. Sem dúvida, uma entrada digna de expulsão.

Primeiro a arbitragem mostrou ao jogador o cartão amarelo, mas o VAR entrou em ação e o juiz La Penna corrigiu sua decisão inicial, mandando Cuadrado para o vestiário.

A Juventus, com desvantagem no placar devido ao gol de Vlahovic em grande assistência de Ribéry, ficou com dez jogadores a mais de 70 minutos do final.