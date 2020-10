No último dia 11/10, o Santos recebeu o Grêmio e saiu com a vitória após um doblete de Mário Sérgio, o Marinho. O time visitante ainda descontou com Diego Souza.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o técnico do Peixe, onde ele fala que vê Lucas Veríssimo no 'radar' da Seleção Brasileira.