D'Alessandro anuncia que não renovará com o Internacional

“Minha vida no Sport Club Internacional termina dia 31 de dezembro”, anunciou Andrés D'Alessandro em entrevista convocada nesta segunda-feira.

Aos 39 anos, o jogador justificou dizendo ser uma decisão pessoal, afirmou que seguirá jogando e ainda comunicou que lançará uma biografia daqui a alguns meses.

“Eu amo futebol. Não imagino a minha vida sem futebol. Darei a minha vida nesses últimos 38 dias aqui. Nada vai mudar. O que o professor Abel precisar, estarei disposto a ajudar o grupo”, falou o camisa 10 sobre o restante da temporada.

O presidente do Inter repercutiu a escolha do meia. “A gente sabe a paixão que ele tem pelo nosso clube. A gente respeita e aceita a decisão. O que nos cabe é simplesmente agradecer por esses 12 anos de Inter. Os números dele falam por si”, disse Marcelo Medeiros.

D'Alessandro está no time gaúcho desde 2008, com um ano atuando pelo River Plate nesse período. O argentino, recentemente naturalizado brasileiro, soma 446 jogos, 84 gols, 41 assistências e 13 títulos com o Colorado.