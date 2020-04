Dani Alves e Dybala relembraram seu passado na Juve no Instagram

Dani Alves e Dybala coincidiram na temporada 2016-17 na Juventus e construíram uma sólida amizade. Foi demonstrado com uma interação que ambos estrelaram no Instagram. O brasileiro se lembrou de sua boa conexão em campo e o argentino o elogiou.

O atual jogador do São Paulo enviou uma foto para seu story, na qual os dois aparecem juntos com o texto "os garotos da máscara" em inglês. A isso, o ainda 'bianconero' respondeu: "Que bom foi jogar com esse craque", lembrando como eles se entendiam no gramado.

Esta é mais uma anedota deixada pelo ex-Barcelona e PSG em suas redes sociais. Ele costuma publicar muitas fotos de sua carreira no futebol para comentar. Por exemplo, ele postou uma de quando jogava no Sevila para dizer a si mesmo que ele tinha um futuro em tom de brincadeira.

O lateral é conhecido por suas brincadeiras, então essa pode não ser a última vez que ele interage com Dybala ou um ex-companheiro de equipe em suas mídias sociais. O certo é que ele se dá maravilhosamente bem com o argentino, ou, pelo menos, é o que parece.