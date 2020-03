Dani Alves treinou... imitando animais!

Um macaco, um sapo, uma minhoca, dançando 'breakdance'... Todos esses recursos estão no repertório de treinamento de Dani Alves. Ele mesmo o mostrou em sua conta oficial do Instagram, onde, junto com seu parceiro, ensinou a seus seguidores como ele está se exercitando.

O objetivo é mover o corpo, imitando o movimento de alguns animais e até dançando. O lateral do São Paulo concentrou-se em pegar uma cadeira e avançar simulando os movimentos do animal em questão para estimular partes específicas do corpo.

Sua parceira o acompanhou e fez o mesmo treinamento. Uma vez percorridos alguns metros, o exercício parou para mudar a imitação. Alves também deixou uma mensagem para seus fãs o tomarem como exemplo e, além do treinamento, eles não estavam entediados.

"Macacos, sapos, lingueta, minhoca, 'breakdance', lagarto, avestruz. Não vou falar sobre problemas, porque não os controlo e nem sei por que existem... Eu falo sobre soluções, falo sobre como minimizar outros problemas. Ficaremos em casa, mas sem estar entediados", ele publicou.