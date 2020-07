Daniel Alves pede volta de Neymar ao Barcelona

Daniel Alves vinha sendo cada vez mais decisivo pelo São Paulo em 2020 até a pausa das competições em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Mas apesar de estar no clube que o seu coração escolheu ainda quando era um menino, o lateral/meio-campista também segue de olho no Barcelona – sua outra paixão futebolística. O brasileiro comentou sobre a fase de Messi antes de falar sobre o possível retorno de Neymar.

Um dos jogadores mais vitoriosos na história do clube catalão, onde dominou a lateral direita entre 2008 e 2016, fazendo excelente parceria com Messi, Dani Alves concedeu entrevista para a Catalunya Radio, deu sua opinião sobre a grande crise que vive o Barcelona – apelidada como BarçaGate – e disse entender a revolta de Lionel Messi com a situação vivida hoje pelo gigante do Camp Nou.

“O Barça sempre contratou bons jogadores, que entendiam a filosofia de jogo. Não basta ter grandes jogadores, é preciso entender a filosofia, os companheiros... foi esta a mudança que eu, de fora, vi. Eu vejo todos os jogos e falta esta identidade de um time dominador em todos os minutos”, avaliou. “Antes havia um entendimento entre os companheiros que facilitava as coisas”.

“Ele (Messi) é um ganhador nato, não gosta de perder e é normal que se irrite”, explicou Dani. “Ele está há muitos anos no Barça e sabe o que é preciso para poder ganhar e aspirar a grandes coisas. Falta apoio a ele. Messi era o prato principal, mas nós éramos os ingredientes perfeitos. Sempre quer estar em cima e precisa de gente para construir isso. A sensação de hoje é que ele sempre precisa puxar o carro, mas ele é humano”.

O jogador de 37 anos, contudo, não acredita que o camisa 10 irá deixar o Camp Nou. E se isso acontecer, segundo o são-paulino, será o maior erro barcelonista em todos os tempos.

“Acho que não (deixa o Barça). Ele é a bandeira deste clube, desta equipe, e seria o maior erro que o clube poderia cometer em toda sua vida. Seria um erro não ver o Messi se aposentar lá, com o nome do Camp Nou sendo mudado para o de Leo Messi”.

Neymar é a solução para salvar o Barcelona?

Dentre vários assuntos, como a tristeza pela forma como deixou o Camp Nou, Dani Alves disse não entender a saída de Arthur para a Juventus e apostou que Xavi, seu ex-companheiro que hoje é treinador, poderá ser o sucessor natural aos legados de Cruyff e Guardiola no futuro. Mas foi ao falar sobre Neymar que o baiano previu uma mudança mais a curto prazo ao Barça.

“Se eu fosse ele, voltaria sem pensar. Ele errou ao ter saído para o PSG? Nunca acho que alguém erra ao tomar uma decisão. Todos sabem que Ney pode ajudar o Barça e Messi para que o clube volte a ser gigante em La Liga, na Europa... o futebol está cada vez mais equilibrado. Um time tem 11 jogadores, mas se você tiver Messi terá 13; um time tem 11 jogadores, mas com Neymar você tem 13. Se você quiser o bem do time, precisa ter os melhores”.