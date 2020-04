David De Gea faz história no Manchester United. DUGOUT

No Manchester United desde 2011, David De Gea caminha a passos largos para se tornar um dos maiores goleiros da história do clube. Em fevereiro de 2020, após uma vitória por 2 a 0 sobre o Chelsea, o espanhol superou Edwin Van der Sar e entrou para a lista dos três goleiros com mais partidas sem levar gols pelos Red Devils.