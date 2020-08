Davies pode realizar seu sonho: jogar com Leo Messi!

O Bayern de Munique enfrenta o Barça nas quartas de final da Liga dos Campeões (confira as prováveis escalações aqui) com um time que brilhou na Bundesliga. A partida esquentou já na prévia, mas será muito especial para um jogador em particular: Alphonso Davies.

Um pequeno desconforto no músculo adutor obrigou o jogador a parar "por precaução", o que o torna dúvida para a partida. Um verdadeiro revés para o lateral canadense de 19 anos, que esperava a partida com grande entusiasmo.

O motivo é o que estaria pela frente: nada mais, nada menos do que Leo Messi, uma referência do futebol para Davies. Foi o que ele confessou numa entrevista à UEFA, onde falou com idolatria sobre a estrela argentina.

“Quando eu era pequeno costumava vê-lo o tempo todo e agora o enfrento. Em uma partida de futebol será totalmente diferente. Mas para mim, é apenas jogar meu futebol, não mudar nada no meu time e só espero dar o meu melhor contra ele. Sabemos que ele é um grande jogador, não vamos tirar isso dele, então o melhor que se pode fazer é tentar, eu acho", disse sobre o desafio de enfrentar Messi.

Davies deixou claro sua admiração pelo atacante do Barça: "Eu ia a uma academia de futebol, então todas as quartas ou terças-feiras, por volta das 12h00 hora de Edmonton, e assistíamos à Liga dos Campeões em uma aula. Todos os jogadores de futebol estavam lá, torcendo por quem eles queriam ganhar. Foi incrível, e agora poder jogar contra um dos meus jogadores favoritos no mundo, é incrível. Sinceramente, não tenho palavras, é um sonho que se tornou realidade".

"Vai ser um jogo incrível. Tudo o que posso dizer é que estou animado para jogar este jogo e tenho certeza que todos estão animados para vê-lo também."

E ele revelou uma bela história dos últimos dias a respeito desse assunto. “Minha mãe me ligou esses dias e aí meu pai pegou o telefone e disse: 'Então você vai jogar contra o seu jogador favorito, entendi'. E eu respondi: 'Sim'. E então nós dois começamos a rir ao telefone. E honestamente não podíamos acreditar, porque ele sabia que eu admirava Messi quando era mais jovem e agora jogar contra ele é muito bom".

Alphonso Davies está confiante nas chances do Bayern de vencer a Champions League: “Pelas atuações que fizemos nos últimos jogos da Bundesliga, neste jogo da Champions League [contra o Chelsea], penso que podemos ir até o limite e ganhar do torneio. Tenho total confiança na equipe, total confiança na comissão técnica e estamos prontos para lutar”.