De Frutos, uma pechincha que o Real poderia não deixar escapar

Jorge de Frutos alcançou a maturidade no futebol espanhol. O extremo direito, formado nas categorias de base do Real Madrid, teve que esperar aos 24 anos para ter a explosão que muitos apontavam.

Após um ano perdido entre Real Valladolid e Rayo Vallecano, Paco López conseguiu tirar o melhor do seu futebol no Levante. Até aqui na temporada são nove assistências e um jogo letal com alguns metros pela frente.

As suas boas atuações não passaram em branco pelo Real Madrid, clube que ainda conserva 50% dos seus direitos e que sabe que é agora ou nunca pelo jogador espanhol.

'Marca' e 'La Razón' confirmaram que o Real estuda a possibilidade de uma recompra com 15 milhões de euros. Uma operação que já foi realizada com nomes como Roberto Soldado, Lucas Vázquez ou Álvaro Morata.