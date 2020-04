De Ligt se arrependeu de ter escolhido a Juve?

Na última janela de verão houve uma verdadeira batalha para saber quem ficaria com o zagueiro sensação do Ajax. De Ligt teve que analisar muito bem as propostas e optou pela da Juventus.

O defensor recusou continuar jogando com o seu amigo De Jong porque o Barcelona não estava disposto a chegar ao salário que ele pedia. A Juve aceitou e agora ele receber cerca de 12 milhões de euros.

Mas De Ligt está aprendendo que o dinheiro não é tudo um ano depois de desembarcar em Turim, após uma adaptação bem complicada a 'Vecchia Signora'.

De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', o holandês sabe que o clube italiano mantem negociações com o Barça e acompanha tudo bem de perto.

Sua intenção é ser incluído em uma dessas operações e desembarcar no Camp Nou, onde procuram um zagueiro e onde teria mais chances de ter minutos em campo.