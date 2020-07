De olho na Premier League, Coutinho é oferecido a Arsenal e Newcastle

De saída do Bayern de Munique, onde está emprestado apenas até agosto deste ano, Philippe Coutinho quer voltar à Inglaterra. O atacante brasileiro segue fora dos planos do Barcelona, com quem tem contrato até 2023 e, por isso, já está sendo oferecido para clubes inglês, sendo, sabe a 'Goal', o Arsenal e o Newcastle os últimos procurados de forma mais concreta.

No caso dos gunners, a boa relação entre o estafe de Coutinho e o diretor de futebol Edu Gaspar pode facilitar a negociação, também nos moldes de uma cedência de uma temporada (com opção de compra). Para já, nenhuma decisão vai ser tomada antes do término da Premier League.

Para avançar com qualquer negócio, inclusive a chegada de um novo treinador, os magpies ainda estão à espera da confirmação da venda por cerca de 300 milhões de libras para o Fundo de Investimento Público (PIF), liderado pelo príncipe herdeiro árabe Mohammed bin Salman, cujo projeto ambicioso é bater de frente com os poderosos Chelsea, Manchester City e Manchester United.

Na visão dos dirigentes do Barça, somente clubes ingleses têm atualmente poder financeiro para arcar com o alto salário de Philippe Coutinho, que recebe cerca de 12 milhões de euros por ano, e depois investir numa contratação em definitivo.

O Barcelona, vale lembrar, pagou 120 milhões de euros (com outros 40 milhões a depender de metas atingidas) em janeiro de 2018 para efetivar a compra de Coutinho, poucos meses depois de vender Neymar por 222 milhões de euros para o PSG. Até hoje, a transferência está entre as cinco mais caras da história do futebol.

Desde que deixou o Liverpool, onde fez sucesso entre 2012 e 2017, o brasileiro não conseguiu dar sequência no bom rendimento e confirmar as expectativas. Viveu altos e baixos na Espanha, enquanto no Bayern de Munique, depois de um início promissor com gols e assistências, acabou por virar opção frequente na reserva.