Del Piero escolhe os quatro melhores do mundo

Em 'Sky Sport', Alessandro del Piero deu sua opinião sobre os melhores jogadores do futebol atual. Ele escolheu três que frequentam o pódio nos últimos anos e colocou Kevin de Bruyne, do Manchester City, entre os craques.

"Para definir o melhor jogador, você precisa especificar em que. Além de monstros como Messi, Cristiano e Neymar, eu realmente gosto de De Bruyne, ele é um jogador de grande impacto", disse ele.

A lenda da Juventus também foi questionado sobre o melhor zagueiro: "Seria um que me enfrentou e não me deixou marcar gol", brincou Del Piero. "Conheci muitos, nomes como Baresi. Devo dizer que Desailly era enorme, nunca soube como lidar com ele", concluiu.