Depay, frustrado com o Barça: "Estivemos a ponto de fechar o acordo... "

Durante várias semanas, o Barcelona, depois de confirmar que Luis Suárez não iria continuar, investigou o mercado em busca de um atacante que pudesse satisfazer as necessidades de um Ronald Koeman que foi claro sobre o perfil que queria.

Nesse cenário, a figura que se destacou foi a de Memphis Depay. O atacante do Olympique de Lyon já conhecia o treinador desde os tempos de treinador da Seleção da Holanda. Koeman acredita que Depay se encaixa no estilo que ele implanta no Barça.

No entanto, em uma onda de boatos, a equipe do Barça não conseguiu finalizar a operação com o Lyon e, após a saída frustrada de Ousmane Dembélé, não tentou contratar Memphis, que falou sobre isso em seu último compromisso com a Holanda após o amistoso contra o México.

“Estávamos prestes a fechar o acordo, mas algumas regras e regulamentos impediram que acontecesse, infelizmente... ”, revelou o atacante.

Algumas afirmações que são consistentes com as informações que chegaram um dia após o fechamento do mercado. Uma operação que pode acontecer no futuro, no curto prazo, como comentou o próprio Jean-Michael Aulas, presidente do Lyon.

Em relação ao jogo, Depay especificou que a equipe não conseguiu se entender na zona ofensiva e, como resultado, foi aquela derrota para a Seleção Mexicana por 0-1