Depois do gol vem a bonança

Atacante vive de gol, essa é uma das frases mais ouvidas no mundo do futebol. Com os grandes craques não é diferente, Cristiano Ronaldo é um bom exemplo disso.

Bastaram duas partidas sem marcar para as críticas ao luso tomarem conta da imprensa e das redes sociais. Mas ontem, contra o Lecce, o camisa '7' da Juventus deu um show e voltou a sorrir.

Mais cedo, Cristiano Ronaldo compartilhou um foto em suas redes onde aparece pronto para "começar o final de semana com boas energias e muito estilo".

Vestido com camisa e bermudas estampadas a imagem já conta com aproximadamente seis milhões de 'likes'. CR7 pode relaxar um pouco, já que só volta a campo na nesta terça-feira, contra o Genoa.