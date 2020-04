VÍDEO: a habilidade das Sereias da Vila na quarentena

O Santos ocupa a segunda colocação no Brasileirão Feminino, com os mesmos 12 pontos da Ferroviária em quatro rodadas. 100% de aproveitamento e dois pontos de vantagem para o Avaí/Kindermann, que é o terceiro colocado. Uma boa campanha que teve que ser interrompida devido à pandemia.

Rita Bove, Michelle, Bia Menezes, Day Silva, Katielle compartilharam um vídeo em que demonstram habilidade no domínio, nas embaixadinhas e no 'passe' para as colegas.

Cada uma em sua casa devido às medidas da quarentena para evitar o contégio do coronavírus.