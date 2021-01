"Desejaria ter a esquerda de Messi, a classe de Zidane e sede de Cristiano"

Se os Reis Magos oferecessem algo de Cristiano Ronaldo, de Leo Messi e de Zinedine Zidane ao capitão da Seleção da Bélgica e atacante do Real Madrid, Eden Hazard ficaria com a sede de vitórias do português, com o pé esquedo do argentino e a com a classe do francês.

"Seu pé esquerdo", disse Hazard sem titubear sobre Messi em uma entrevista concedida a 'RTBF' em comemoração aos 30 anos do jogador. De Cristiano Ronaldo "sua sede de vitórias, sua sede de títulos e seu desejo de marcar sempre".

E de Zidane, seu atual treinador no clube merengue, o belga gostaria de ter a sua "classe". "Embora eu tenha classe também, não? Mas ele, ele tem mais", brincou o atacante.