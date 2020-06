Desfalque duplo no Barça: Sergi Roberto e De Jong, lesionados

Os esforços pela retomada da competição na Espanha estão provocando estragos. Com pouco tempo de recuperação entre uma partida e outra, os jogadores vão sentindo.

Quique Setién divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Sevilla pela 30º rodada, no Sánchez-Pizjuán, onde não poderá com Sergi Roberto nem com Frenkie de Jong, ambos lesionados.

Sergi Roberto tem uma fissura costal, enquanto De Jong sofre com uma sobrecarga na panturrilha direita. Umtiti, nesse caso por suspensão, também está de fora.

A lista completa tem: Ter Stegen, Nelson Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Braithwaite, Vidal, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati, R. Araujo, Saverio, Chumi e Monchu.