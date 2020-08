Di Francesco assume o comando do Cagliari

O Cagliari já teve comandante para a temporada 2020-21. Di Francesco assume as rédeas do time italiano.

Di Francesco assinou o contrato até junho de 2022. "Eusebio Di Francesco é o novo treinador do Cagliari. Bem-vindo a Sardenha, mister", escreveu o conjunto italiano.

"Um treinador experiente e preparado, capaz de dar uma identidade de jogo. Di Francesco colocará a disposição do clube toda sua profissionalidade para contribuir com o crescimento do clube", assegurou o clube.