Dicas para apostar na 17ª rodada do Brasileirão

O Brasileirão vai chegando ao fim do primeiro turno, um momento crucial para a preparação física e tática das equipes. O calendário já está apertado por causa da pandemia.

Dito isso, vamos dar uma olhada no que nos dizem os números para Fluminense x Ceará, sábado, 19h, no Maracanã; e para São Paulo x Grêmio, também no sábado, às 21h, no Morumbi. Bons investimentos!

Grande duelo tático entre Hellmann e Guto Ferreira

O Fluminense de Odair Hellmann tem se mostrado um time muito competitivo e que vende caro seus jogos aos adversários. É um treinador que adapta seu time para cada jogo, mostrando versatilidade. Já Guto Ferreira tem o elenco do Ceará na mão e teve uma semana inteira de treinos pela primeira vez, mas o técnico estará fora por suspensão, assim como Samuel Xavier, Eduardo e Luiz Otávio.

Conseguindo marcar MAIS gols que esperado (1.44 marcado para 1.09xG), o Flu é um time que gosta da posse e constrói finalizações de ataques posicionais. Já foram 10 gols assim. Claramente não é um time que funciona nos contra-ataques, com média de 0.1 gol com origem nesse tipo de jogada.

Campeão da Copa do Nordeste, o Vozão quer se equilibrar na tabela. As stats mostram que o Ceará concede gols na mesma medida que os adversários provocam chances (média de 1.4 gol sofrido para 1.38xGA). Além disso, Fernando Prass é o goleiro que mais trabalhou no campeonato, com 75 defesas realizadas.

Probabilidades apontam vitória tricolor com 46%, empate 27% e vitória do Ceará tem 27%. Minha dica é no back ao Over 1.5 que tem 87% de probabilidade.

Os tricolores em busca de redenção no campeonato

Camisas pesadas e torcidas exigentes, São Paulo e Grêmio precisam de estabilidade. Os paulistas alternam desempenhos bons e ruins, mas pelo menos conseguem se manter no G4. Já os gaúchos vêm de sua primeira vitória convincente no campeonato (contra o Botafogo) e precisam de um bom desempenho como visitantes.

O time de Fernando Diniz marca MENOS gols que esperado na média (1.43 marcado para 1.55xG) e cada finalização tem média de 10% de probabilidade de gol. Baixa. Além disso, o time teve apenas três BIG CHANCES (acima de 60% de probabilidade de gol) no campeonato, convertendo 2 em gols. Atenção nas jogadas de bolas paradas que representam 25% dos gols marcados.

O Tricolor dos pampas está na categoria dos times que levam os mesmos gols que chances oferecidas aos adversários, com média de 1 gol sofrido para 1.07xGA. E tem um PPDA alto, o que significa POUCA INTENSIDADE defensiva. Em termos ofensivos, segue sendo um time que marca mais gols através de ataques posicionais (59% do total).

Vitória do mandante tem 45% de probabilidade, com 29% de empate e 27% de vitória do visitante. Minha dica pra você é ir no back ao Over 1.5 que tem 78% de probabilidade.