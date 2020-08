Dida está de volta ao Milan

A comissão técnica do Milan ganha o reforço de uma lenda. Nélson de Jesus da Silva, mundialmente conhecido como Dida, será o novo treinador de goleiro da equipe principal do Milan.

O brasileiro estará trabalhando ao lado de Donnarumma e dos demais goleiros do time italiano, após trabalhar com os jovens do Sub-17.

A chegada de Dida significa a saída de Luigi Turci. Dida disputou 302 jogos com a camisa do Milan, onde sofreu 245 gols. O brasileirose tornou ídolo ao vencer a Champions, Supercopas e o Mundial de Clubes.