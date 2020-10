Diogo Jota marcou o gol número 10.000 da história do Liverpool

A noite de Champions League teve um significado especial para o Liverpool. Nessa terça-feira, os 'reds' alcançaram contra o Midtjylland os 10.000 gols em sua história entre todas as competições, segundo informou o próprio clube.

O autor desse gol histórico foi o português Diogo Jota. "É apenas um dado. Estou feliz em ter ajudado a conseguir a vitória. Depois de ter vencido fora de casa era importante seguir somando pontos. Fizemos o nosso trabalho", disse o atacante após a partida.

Assim, Diogo Jota entrou para a história do clube com apenas oito partidas disputadas e 415 minutos em campo. Esse foi o seu primeiro gol na Champions com a camisa dos 'reds'.