"Disse a Mourinho que queria ir embora e ele me chamou de retardado"

Casillas, Meireles, Quaresma... o Porto está aproveitando a quarentena para entrar em contato com alguns ex-jogadores e realizar entrevistas bem curiosas. O último deles foi Cândido Costa, que revelou uma conversa que teve com José Mourinho.

"Fui estúpido. Era muito querido pelos torcedores, tive esse privilégio. Nesse momento, tinha um grande papel na equipe sub-21, mas não tinha minutos no Porto. Me sentei com Mourinho e disse que queria ser emprestado. E ele me disse: 'Você só pode ser retardado", disse.

Isso aconteceu durante a temporada 02-03 e foi o início do fim pra Costa, agora aposentado, que passou vários clubes portugueses e chegou a defender o Derby County da Inglaterra.

"Queria jogar, tive boas temporadas no Porto e pensei que estava em um momento decisivo. Mas acabei indo embora e quando regressei, Mourinho já tinha ido para o Chelsea. Quando vi os meus colegas vencerem o campeonato pensei: 'Sou mesmo estúpido", contou.