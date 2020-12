Do que o Palmeiras precisa para ir às quartas da Libertadores?

Na vitória por 3x1 na partida desta quarta (25) contra o Delfín do Equador, o Palmeiras encaminhou sua vaga para as quartas de final da Conmebol Libertadores.

Com gols de Gabriel Menino, Rony (decisivo no time desde a chegada de Abel Ferreira) e Zé Rafael, o Alviverde não tomou conhecimento dos equatorianos, que não conseguiram aproveitar do "fator casa". Depois de marcar três vezes, o time diminuiu o ritmo e chegou a marcar um gol contra, com Ramires, que teve seu contrato rescindido.

Do que o Palmeiras precisa para se classificar às quartas de final da Libertadores 2020?

Com o excelente resultado fora de casa, o Verdão está em boa posição para garantir o avanço para as quartas da Libertadores 2020. Na partida de volta, que acontece no Allianz Parque nesta quarta-feira, 2 de dezembro, às 19h15, o Palmeiras pode até perder por 2 x 0 que ainda se classifica.

Qualquer vitória do Palmeiras ou empate dá a vaga ao Alviverde. Derrotas como 1 a 0, 2 a 0 ou 2 a 1 também classificam o Palmeiras. Caso o Delfín vença a partida por 3 a 1, a disputa será nos pênaltis.

A tarefa dos equatorianos é das mais difíceis, já que precisam de um placar elástico para ficar com a vaga. Uma vitória por três ou mais gols de diferença no Allianz é a chave para a classificação do Delfín. Na Libertadores, o time conseguiu um placar que o classifica para as quartas de final apenas em uma oportunidade: 3 x 0 contra o Defensa y Justicia.

Apesar da vaga no mata-mata da Libertadores, o Delfín vai mal no campeonato equatoriano, onde está em 13º, vindo de uma sequência de quatro jogos sem vitórias.

Caso confirme seu avanço para as quartas, o Palmeiras pega o vencedor de Libertad e Jorge Winstermann. No jogo de ida, na última quarta-feira, 25, o Libertad repetiu o placar do Palmeiras, batendo os bolivianos por 3 x 1. Com a queda do Flamengo diante do Racing, o caminho do Alviverde para a final da competição sul-americana está muito acessível.