Do que o Santos precisa para avançar na Libertadores?

O Santos estreou com vitória em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores 2021. Atual vice-campeão, o Peixe bateu o Deportivo Lara, da Venezuela, por 2 a 1 em confronto realizado na Vila Belmiro. Foi a primeira vitória do time sob o comando de Ariel Holan, novo treinador do clube, um triunfo marcado pela vocação alvinegra em revelar bons valores: os jovens Vinícius e Kaiky anotaram os gols.

A vitória dá a vantagem ao Peixe para o duelo de volta, marcado para a próxima semana (16 de março). Qualquer empate também serve para o time brasileiro seguir adiante. Uma vitória evidentemente também serve para os comandados de Ariel Holan.

Caso a partida termine com vitória por 2 a 1 dos venezuelanos, o classificado será definido nas disputas de pênalti. Para avançar, e eliminar o Santos, o Deportivo Lara precisa vencer por dois gols de diferença. A equipe brasileira pode até ser derrotada por um gol de diferença, desde que não seja por 2 a 1, que seguirá adiante. Ou seja: eventuais revezes por 1 a 0, 3 a 2, 4 a 3 e assim por diante classificam o time da Vila Belmiro.

O time que avançar desta fase ainda terá mais um duelo eliminatório antes de chegar, enfim, à fase de grupos da Libertadores da América. A esperança santista é de repetir o feito de 2020, quando surpreendeu para chegar até a decisão – perdida nos minutos finais contra o Palmeiras, dentro do Maracanã.