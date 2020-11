Doces e travessuras do Real em um Halloween assustador para o Huesca

O Real Madrid mudou o chip e recebeu o Huesca no Alfredo Di Stéfano pela 8º rodada do Campeonato Espanhol. O time de Zidane não começou bem, mas acabou conseguindo uma vitória elástica.

O conjunto madrilhenho entrou em campo com Marcelo, Valverde e Hazard entre os titulares. E o começo não foi tão animador assim.

O time de Zidane parecia preguiçoso, frouxo na marcação, o que permitiu ao Huesca criar algumas oportunidades. Logo aos 7', Rafa Mir arrancou pela direita, deixou Militão na saudade e bateu forte, mas acertou a rede pelo lado de fora. Dois minutos depois Ontiveiros experimentou de longe, mas errou o algo.

O Real Madrid tinha mais posse de bola, mas não conseguia criar oportunidades claras. Com um Asensio mais uma vez sumido na partida, e Benzema ansioso, sobrou para Hazard o papel de levar perigo ao gol adversário.

Aos 27 minutos, o Huesca já tinha um gol anulado por impedimento e quase marcou com Sergio Gomez, mas para a felicidade de Courtois a bola subiu demais.

O Real só veio acordar aos 39' com um golaço de Eden Hazard. O belga recebeu de fora da área, protegeu e soltou uma bomba, indefensável para Andrés. Uma pintura!

O gol animou a equipe de Zidane e o segundo não demorou a sair. Aos 44', Lucas Vázquez fez o cruzamento, Benzema dominou no peito e fuzilou as redes de Andrés!

Na volta do intervalo, mais Real Madrid! Bela jogada do ataque merengue, de pé em pé a bola chegou em Benzema, que cruzou para Valverde. O uruguaio dominou e bateu cruzado para marcar o terceiro gol da partida.

Bastante abatido, o Huesca tentou mostrar força e descontou. Rafa Mir aproveitou a falha da defesa do Real Madrid e cruzou para Ferreiro empurrar para as redes.

Mas já na reta final, mais uma travessura dos rapazes de Zidane. Marcelo levantou na área, Rodrygo escorou de cabeça e Benzema desvia para as redes para fechar a goleada nesse dia de Halloween.

Com a vitória o Real Madrid chegou aos 16 pontos e assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol, isso porque a Real Sociedad só joga amanhã contra o Celta de Vigo e pode recuperar o topo. Já o Huesca permanece na zona de rebaixamento com cinco pontos e pode terminar a rodada como lanterna.

Na próxima rodada os comandados de Zidane encara o Valência (14º) em Mestalla, enquanto o Huesca recebe o Eibar (11º).