Dois reis, cara a cara: Oblak contra Lewandowski

No dia 3 de maio de 2016, no Allianz Arena, valendo vaga na final da Liga dos Campeões, Jan Oblak deu um show contra um imponente Bayern de Munique do artilheiro Robert Lewandowski. E o reencontro acontecerá nessa quarta-feira.

O Atlético jogou a final da Champions League 2015-16, perdeu nos pênaltis para o Real Madrid em San Siro, devido aos reflexos tremendos e extrema confiabilidade do goleiro esloveno, que pegou quase tudo, exceto duas vezes: 1-0 de Xabi Alonso e 2-1 de Robert Lewandowski.

É um dos dois gols que o poderoso atacante polonês marcou contra Oblak em seus quatro jogos. A outra corresponde à derrota, também em Munique, no dia 6 de dezembro de 2016 na fase de grupos (1-0). Nas outras duas, o goleiro rojiblanco manteve o gol a zero, com o mérito que isso acarreta contra um rival de tamanha magnitude, que tanto gera no ataque, e com um artilheiro de tamanha eficiência como ele.

Dois jogos foram vencidos pelo Bayern e os outros dois foram derrotados pelo Atlético, embora a derrota em Munique em 2016 tenha sido na verdade uma vitória, pois levou o Atlético à final da Liga dos Campeões, o torneio de torneios, o título que perseguido obsessivamente por anos e ainda não foi capaz de conquistar.

DOS 142 JOGOS DE OBLAK SEM LEVAR GOL AOS 266 GOLS DE LEWANDOWSKI EM CINCO ANOS

Estatisticamente, de acordo com dados oficiais da UEFA, nos confrontos entre o atacante e o goleiro, Lewandowski chutou 13 vezes no gol de Oblak, das quais seis foram no gol, quatro foram defendidas pelo goleiro e outras sete não acertaram o gol do Atlético.

Em seus quatro confrontos, enquanto o Bayern deu 80 chutes no gol do time treinado por Diego Simeone, dos quais 27 foram entre os três paus. 24 deles foram parados por Oblak, que só não conseguiu repelir três desses chutes, todos no mesmo palco desta quarta-feira, em mais um grande desafio para ele.

Para o jogo ele chega reforçado, pelo único gol que recebeu nos oito jogos entre o seu clube e a seleção nacional, que disputou esta época, ou pelos 142 jogos invencíveis que acumulou no Atlético, com os quais já disputou 261 jogos oficiais e recebeu 177 gols. Na Champions League são 54 jogos, dos quais metade terminou sem sofrer gols: 27.

E aí ele sente a ameaça de Lewandowski, cujos registros são temíveis para qualquer um: sete gols em seis jogos nesta temporada; 15 na última edição da Liga dos Campeões e, sobretudo, 266 gols em 290 jogos nos últimos cinco anos, entre seu clube e sua seleção, enquanto Jan Oblak o espera de braços abertos e gol fechado.