"Fui testado uma semana no Real Madrid. Me disseram que eu não tinha nível"

Em uma temporada de renovação no Barcelona com caras novas, os jovens ocuparam o centro dos planos de Ronald Koeman. Pedri e Ansu Fati se tornaram pilares fundamentais deste Barça. E o canário falou sobre isso ao passar pelos microfones do 'El Larguero' da 'Cadena SER'.

A sua contratação pelo Barça o levou a jogar com Leo Messi, como sempre quis: “Não me acostumo a ver as suas jogadas. Todas surpreendem e poder aprender com elas é um luxo. Claro que Messi impõe, você o vê na televisão e no PlayStation e vê-lo na vida real é impressionante. É um prêmio que a vida me deu".

“Me dou muito bem com Trincão, chegamos na mesma época. Com Ansu Fati muito bem também. Agora ele teve a lesão e tem que trabalhar para estar da melhor maneira possível. Nós nos demos bem. Ele tem gol, qualidade, um contra um. Muito futuro", garantiu Pedri.

Sua oportunidade no 'Clásico': "Dois dias antes do jogo me disseram que eu ia ser titular e eu disse... "Caramba, o negócio é sério!". Ele se lembrou precisamente de quando estava em teste no agora eterno rival, o Real Madrid.

"Fui testado ali por uma semana. Me disseram que eu não tinha o nível. Me levaram a um escritório e me disseram isso. Agradeço a eles porque agora estou na equipe que sempre quis estar", destacou o jogador.

Um de seus sonhos, vestir a camisa da Seleção da Espanha: "Não gosto de falar em objetivos, mas sempre disse que gostaria de jogar uma Copa do Mundo com a Seleção".