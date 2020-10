Dybala e Arthur, reservas da Juventus na estreia da Champions

A Juventus entra em campo nesta terça-feira pela fase de grupos da Champions League 2020-21 em visita ao Dínamo de Kiev. O maior craque é o grande desfalque do time.

Além da já conhecida ausência de Cristiano Ronaldo. Duas das estrelas sul-americanas do time estarão entre os reservas por opção do treinador.

Paulo Dybala e Arthur não estão entre os titulares do time de Andrea Pirlo, que recentemente comentou sobre as características de jogo do brasileiro, indicando pontos em que o jogador precisa evoluir.

Os titulares confirmados:

Dínamo de Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarny, Mykolenko, Karavaev; Buyalskiy, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supriaha e De Pena.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Bentancur, Rabiot; Chiesa, Ramsey, Cuadrado; Kulusevski e Morata.