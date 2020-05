"É difícil para um jovem ouvir que será o próximo Messi"

Hoje, Gerard Deulofeu tem 26 anos e vive sua tercerira temporada pelo Watford após um breve retorno ao Barcelona, seu time formador. Antes de voltar, vestiu as camisas de Milan, Everton e Sevilla.

O jogador deixou o Camp Nou na temporada 2013-14 após ter uma grande expectativa criada sobre seu futuro.

"É difícil para um jovem jogador ouvir que você será o próximo Messi", disse ele em entrevista a 'beIN Sports'.

Ele reconhece que teve uma passagem frustrada entre as estrelas do gigante catalão. "Tenho orgulho de ter treinado em Barcelona porque aprendi muito com a base, mas todo mundo sabe que meu tempo no primeiro time não foi o melhor. Era meu objetivo e não consegui alcançar", afirmou.

Na sua posição, era muito mais difícil ter sucesso contra a forte concorrência. "Foi muito difícil porque você está jogando bem no Barça B e sabe que tem Messi, Neymar, Pedro lá em cima, são muitos jogadores muito bons e você tem que decidir se quer ser paciente e esperar o seu momento ou sair para viver outras experiências e jogar", explicou Deulofeu.

E ele estava muito cansado de ser reserva. "Sou uma pessoa que não quer estar no banco. Quero jogar e não importa se estou no Barça, Watford ou Bayern. O que quero é estar em campo e ser feliz. Porque você pode ser muito mais feliz no Watford, apesar de ser um time um pouco menor do que o Barça. Sem jogar você não será feliz, é essa a minha mentalidade", comentou.