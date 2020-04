E o Bayern não dá o braço a torcer com Neuer

Quem pensaria que a renovação de Manuel Neuer com o Bayern de Munique seria tão complicada. As demandas do procurado goleiro continuam sendo a via crucis da equipe alemã.

Por tudo isso, Rummenigge está calmo e confiante na renovação de Neuer, embora não pareça que o clube bávaro ceda às demandas do veterano do gol, como garante o 'Bild'.

Exigências que passariam pela assinatura de um novo contrato que dura até 2025 e uns incríveis 20 milhões de euros por ano como salário.

Esta é a principal razão da eterna disputa entre clube e jogador por sua renovação, algo que está causando negociações com o Bayern por meses.

A mídia acima mencionada garante que o campeão alemão não dará o braço para torcer na questão salarial e não aceitará uma prorrogação de quatro anos em seu novo contrato, já que o goleiro já tem 34 anos.