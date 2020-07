O técnico do Barcelona analisou em entrevista coletiva como o time se saiu no sorteio da Champions League. Quique Setién priorizou a busca dos três pontos no jogo do próximo sábado contra o Valladolid.

Deixando Napoli de lado, o treinador está consciente da dificuldade da próxima partida: "Eu tento encarar os jogos com a maior exigência. Nós encontraremos a melhor versão dos adversários. É um time que não está totalmente livre (do rebaixamento) e tentará ficar nesta partida".

Além disso, Setién garantiu que sua equipe poderia chegar ao último jogo do campeonato com chances de ganhar o título: "Não será fácil. É possível que a gente chegue ao último jogo com chances de título. Espero que sim".

Além da visita deste sábado ao Valladolid, o Barcelona ainda tem mais duas 'finais' para tentar disputar o título nacional: a visita de Osasuna e o último jogo da temporada, contra Alavés.

Por sua vez, o Real Madrid receberá Alavés em casa na sexta-feira, visitará Granada no dia 36 do jogo, receberá Villarreal no próximo e enfrentará Leganés no último jogo.