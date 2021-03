"É preciso parar com essa bobagem de que Mbappé está melhor sem Neymar"

Marquinhos quis acabar de uma vez por todas com o debate se é bom ou não que Neymar e Mbappé coincidam no mesmo time. Ele considera que quem duvida da compatibilidade dos dois está falando uma bobagem.

Foi o que explicou o zagueiro brasileiro, quando questionado se considera que Mbappé é melhor quando Neymar não joga. "Temos que parar com essa bobagem. Se você perguntar a Kylian, acho que ele também prefere quando está com Ney por perto", ele retrucou.

“Queremos sempre ter os melhores jogadores. Ele esteve lá e fez a coisa certa, os outros jogadores também foram importantes neste jogo. Quando a equipe vai bem, as individualidades se destacam mais”, acrescentou Marquinhos.

Mas ele não hesitou em elogiar Mbappé, em relação aos jogos que disputou sem o seu compatriota ao lado, como no 4 a 1 no Camp Nou. "Ter marcado os três gols no Camp Nou é algo muito importante para nós e despertou sua confiança. Todo mundo sabe do que ele é capaz", disse ele.