"É uma honra chegar a esse número de jogos com o Barça"

O Barcelona venceu o Huesca por 4 a 1 e ficou apenas quatro pontos atrás do Atlético de Madrid, graças a mais um grande jogo de Lionel Messi, que mais uma vez liderou a equipe do Barça.

O argentino marcou dois gols, se firmou como o artilheiro desta edição da LaLiga e, além disso, somou 767 jogos com a camisa do Barça, igualando assim o recorde histórico de seu ex-companheiro de equipe Xavi Hernández.

Após essa conquista, o astro argentino se mostrou bastante agradecido em sua conta pessoal no Instagram e compartilhou uma mensagem com todos os seus seguidores na qual se orgulhou de ter atingido tal recorde.

“É uma grande honra atingir este número de jogos disputados pelo Barcelona. Agradeço a todos os companheiros que me acompanharam nestes anos, à minha família e aos meus amigos por estarem sempre ao meu lado”, escreveu Leo.

Ao longo desses 767 confrontos como 'culé', Leo Messi conquistou inúmeros títulos. As mais importantes, sem dúvida, são as dez Ligas e as quatro Champions League que lideram o recorde coletivo do seis vezes Bola de Ouro.