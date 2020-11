É ver para crer: Mané perde um gol impressionante

Senegal e Guiné-Bissau se enfrentaram nesse domingo pela 4º rodada das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações. Os visitantes levaram a melhor, mas a partida deixou um lance para lá de surpreendente.

Quando o jogo ainda estava no começo, a Seleção de Senegal teve uma chance claríssima de gol para abrir o placar.

O protagonista do lance foi a grande estrela da equipe, Sadio Mané. A estrela o Liverpool fez algo que não costuma fazer, perder um gol com a trave escancarada.

Com a participação do goleiro, Senegal chegou na área adversária. A bola caiu nos pés do craque, que limpou e goleiro e acertou a lateral da rede pelo lado de fora.