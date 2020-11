Éder Militão testa positivo para Covid-19

Éder Militão virou desfalque do Real Madrid após testar positivo para Covid-19. A notícia foi confirmada nesta segunda-feira em comunicado que apontao brasileiro como único infectado no grupo.

"Todos os restantes jogadores e staff técnico da equipa principal, bem como todos os funcionários do clube que trabalham directamente com eles, tiveram resultados negativos no mesmo teste. Deste modo, confirma-se que todos, excepto Éder Miltão, tiveram resultados negativos nos testes antígenos efectuados", informou o clube.

Não foi comunicado se o brasileiro de 22 anos tem sintomas. Após o resultado do teste realizado na manhã desse domingo, o jogador foi isolado e inicia um período de quarentena à espera de resultados negativos em novos testes.

Com isso, o zagueiro vira desfalque para a partida dessa terça-feira contra a Inter de Milão. Depois do jogo da Champions League, o Real Madrid enfrentará o Valencia, no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol sem contar com o brasileiro.